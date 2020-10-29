هالة صدقي تهنئ الفنان هاني رمزي بمناسبة عيد ميلاده

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة هالة صدقى، على تهنئة الفنان هانى رمزى بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث قامت "صدقي" بـ نشر فيديو لها معه، وعلقت على الفيديو قائلة " كل سنه وانت طيب يا صاحبي".

في سياق منفصل، كانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقي "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الادلة والبراهين علي كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها لاخر الرول لاصراري علي تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير".

كما صرحت هالة صدقى من خلال مداخلة هاتفية لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.

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