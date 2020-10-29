بالأصفر.. أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

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شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بـ صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "عامر" في الصورة من أحدث جلسة تصوير لها وعلقت قائلة: "آخر جلسة تصوير لي لصورة سيدتي".



وتميزت آيتن عامر في الصورة بإطلالة بسيطة وأنيقة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا وجاكت باللون الأصفر، ومن الناحية الجمالية جذبت "عامر" الأنظار بمكياج خفيف مما أبرز من جمال ملامحها،وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



وكان أحدث أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.



مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل،، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

