الداخلية تكشف ملابسات العثور على طفل داخل ميكروباص بأسيوط





وبالتواصل معھ قرر بأن الطفل المتواجد لدیھ نجل سائق صدیقھ – مقیم بذات العنوان وذلك لوجود خلافات أسریة بینھ وبین زوجتھ، وأن شقیقھ ھو من قام بنشر المنشور المُشار إلیھ لوجود خلافات بینھما.



وبالفحص تبین حذف المنشور من على مواقع التواصل الإجتماعي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقیقة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فیس بوك" یتضمن العثور على طفل داخل سیارة میكروباص بأسیوط.وتداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي ( فیس بوك ) یتضمن عثور سائق سیارة أجرة "میكروباص" بخط ( أسیوط القاھرة ) على طفل داخل سیارته تخلى عنه أحد الركاب، وقیام السائق بتحریر محضر بالواقعة والاحتفاظ بالطفل، لحين التوصل لأھلیته، وتضمن المنشور رقم ھاتف محمول للتواصل معه لمن یتعرف عليهوتمكنت أجھزة البحث الجنائي بمدیریة أمن أسیوط من التوصل إلى الشخص الذى قام بنشر المنشور المُشار إلیھ، وبالتواصل معھ أفاد بأن الطفل متواجد حالیًالدى شقیقھ (سائق – مقیم بالقاھرة ).