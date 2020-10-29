محافظ بني سويف: تلقينا 107 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صًرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف بأن العدد الإجمالي لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء قد بلغ 107 ألف و10 طلبات، وذلك بعد تقديم 1064 طلبًا "اليوم الخميس" بواقع 61 طلبًا ببني سويف، و391 طلبا بناصر، و118 بالواسطى، و156 طلبًا في مركز ببا، و85 طلبًا باهناسيا، و24 طلبًا بسمسطا، و229 طلبًا بالفشن.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،بما فيها أيام العطلات،لتلقي طلبات المواطنين،خاصة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيًا حتى 30 نوفمبر المقبل، ومنوهاُ عن تكليفاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

تجدر الإشارة إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2203 ) لسنة 2020،والذي تضمن مد فترة قبول طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر نوفمبر لسنة 2020م.

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