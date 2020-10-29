فيفى عبده تهنئ جمهورها بالمولد النبوى

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:12 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة فيفى عبده، على تهنئة جمهورها بمناسبة المولد النبوى الشريف، ونشر صورة من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام".

يذكر أن كانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج "خلى بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة "إم بي سى مصر".

وأحدث أعمال فيفي عبده الدرامية هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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