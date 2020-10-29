مصدر: مستعدون لتلبية احتياجات السودان من الكهرباء

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:21 م
كهرباء
كهرباء
محمد عصام
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قال مصدر بوزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مستعدة رفع حجم الطاقة الكهربائية التى تصدرها دولة سودان من خلال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بالكميات التى تحتاج إليها.


وتابع " المصدر" بوزراة الكهرباء لـ" الفجر"، إن إجمالي حجم الطاقة الكهربائية التى تصدرها مصر للسودان يتراوح الآن بين  70  إلى 80 ميجا وات في الساعة يوميا من خلال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي تم تفعيله بداية عام 2020، وتستطيع مصر زيادة تلك الكميات إذا طلبت السودان، ولكن هذا يتوقف على تطوير وتحديث الشبكات الكهربائية لديهم لاستقبال تلك الزيادات وهو ما يقوم بإجرائه الجانب السوداني حاليًا.


وساعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي كانت تعاني منها السودان، ومن المستهدف أن تصل إجمالي حجم الطاقة الكهربائية في المشروع إلى 300 ميجا وات.


وأضاف "المصدر"، أن مشروع الربط الكهربائي ليس وجه التعامل فقط  بين مصر والسودان في قطاع الكهرباء، ولكن توجد عمليات تدريب ودعم فني تقوم بها مصر لتدريب الأشقاء العاملين في قطاع الكهرباء السوداني.

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الكلمات المفتاحية

السودان ومصر السودان احتياجات السودان من الكهرباء

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