أعلن أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر الموعد الجديد لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.









وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " في تغريدة نصف النهائي يوم 4 نوفمبر والنهائي 27 نوفمبر قرار منتظر بعد قليل.









وكانت بعض المصادر الصحفية قد أكدت طلب السلطات الأمنية في مصر تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال افريقيا وذلك بسبب تعارض الموعد مع إنتخابات مجلس النواب.



