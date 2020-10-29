الرئيس الفرنسي يتفقد موقع الهجوم في نيس

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:41 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
Advertisements

أفادت وسائل إعلام فرنسية، منذ قليل، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، يتفقد موقع حادث الطعن في مدينة نيس.

                    

وقد أعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال شخص نفذ هجومًا بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

 

وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية، عن قطع رأس امرأة في مدينة نيس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وقد قررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق الكنائس ودور العبادة بمدينتي "نيس وكان" بعد الهجوم بالسكين قرب كنيسة نوتردام.

 

ورجع رئيس بلدية نيس، أن الهجوم قرب الكنيسة عمل إرهابي، مضيفًا أن المشتبه به في هجوم الطعن يعالج بمستشفى في نيس حاليًا.

 

وأعلن المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، فتح تحقيقًا في هجوم نيس.

 

وشهدت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، جريمة قتل مدرس وقطع رأسه قرب المدرسة الواقعة في بلدية كونفلان-سان-أونورين بشمالي باريس، بعد أن عرض (المدرس) على التلاميذ رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس مقرر حول حرية التعبير.

 

وقُتل منفذ الجريمة برصاص الشرطة في الموقع، وهو شاب من أصول شيشانية ولد في روسيا، وأكدت مصادر أنه صرخ "الله أكبر" وهدد بمهاجمة عناصر الأمن.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم نيس هجوم بسكين ماكرون قطع رأس امرأة قرب كنيسة الرئيس الفرنسي

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ ساعة و 21 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة للرجاء قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء 48 ساعة.. ونهائي إفريقيا 27 نوفمبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك بعد إصابته

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرحب بإعارة رباعي الأهلي

منذ ساعة

نجم الجونة معروض على الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الزمالك يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الرجاء

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 22 ساعة

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رئيس بلدية نيس الفرنسية: الهجوم قرب الكنيسة عمل إرهابي

عاجل.. قطع رأس امرأة في هجوم نيس بفرنسا

فرنسا تغلق الكنائس ودور العبادة بعد هجوم نيس

اللقطات الأولى لحادث الطعن في مدينة نيس الفرنسية

لحظة القبض على منفذ هجوم الطعن في مدينة نيس الفرنسية (فيديو)

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

12:50 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

02:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه