الصحف البرازيلية تفتح النار على بنزيما بعد واقعة جونيور

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فتحت الصحف البرازيلية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس النار على الفرنسي كريم بنزيما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني وذلك بعد واقعة الهجوم على فينيسيوس جونيور.


وظهر بنزيما في مقطع فيديو مصور وهو يحرض زميله في الفريق فيرلاند ميندي بين شوطي مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني لحساب مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بألا يمرر الكرة لفينيسيوس.


وتسببت إنتقادات بنزيما للبرازيلي جونيور بموجبة غضب عارمة في البرازيل حيث وصفته الصحف البرازيلية أنه جبان وعرضه هذا الموقف للخيانة.

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