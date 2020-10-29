بيولي يُعلن قائمة ميلان لمباراة سبارتا براج في الدوري الأوروبي

أعلن سيتفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان الإيطالي قائمة الروسونيري التي تستعد اليوم الخميس لمواجهة سبارتا براج لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات الدوري الاوروبي.









وشهدت قائمة العملاق الإيطالي غياب ريبيتش بداعي الإصابة بالإضافة إلى غياب حارس مرمى الفريق العملاق جيانلويجي دوناروما بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









وجاءت قائمة الميلان على النحو التالي :-





حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما، تاتاروسانو، موليري





الدفاع: كالابريا، كونتي، دالوت، دوراتى، ، كالولو، سيمون كايير، رومانيولي





الوسط: إسماعيل بن ناصر، هاكان أوغلو، كاستييخو، براهيم دياز، فرانك كيسي، كرونيتش، ساليميكرز، ساندرو تونالي





الهجوم: كولومبو، زلاتان إبراهيموفيتش، رافائيل لياو، مالديني



