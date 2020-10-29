استقالة زكريا السيد من رئاسة نادي إنبي

أعلن زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي إستقالته وذلك صباح اليوم الخميس حيث أكد ذلك عصام زيدان عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي بإسم المجلس ان مجلس الإدارة لن يكمل مهامة وقرر الإستقالة بصفة رسمية.









وأكد السيد أن أسباب الإستقالة ترجع إلى المعوقات التي واجهها المجلس خلال الفترة الماضية وحتى يتيح الفرصة أمام أبناء النادي من أجل خدمته في جميع المناصب المختلفة.









وتقدم عصام زيدان بالشكر لزكريا السيد على المجهودات التي قدمها للفريق البترولي خلال الفترة الماضية متمنين له التوفيق فيما المرحلة القادمة.



