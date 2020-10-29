استقالة زكريا السيد من رئاسة نادي إنبي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي إستقالته وذلك صباح اليوم الخميس حيث أكد ذلك عصام زيدان عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي بإسم المجلس ان مجلس الإدارة لن يكمل مهامة وقرر الإستقالة بصفة رسمية.


وأكد السيد أن أسباب الإستقالة ترجع إلى المعوقات التي واجهها المجلس خلال الفترة الماضية وحتى يتيح الفرصة أمام أبناء النادي من أجل خدمته في جميع المناصب المختلفة.


وتقدم عصام زيدان بالشكر لزكريا السيد على المجهودات التي قدمها للفريق البترولي خلال الفترة الماضية متمنين له التوفيق فيما المرحلة القادمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي إنبي الدوري المصري إنبي

أخبار تهمك

بشرى سارة للرجاء قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك بعد إصابته

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأت جديدة تكشفها النيابة في واقعة مصرع طفل طوخ

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ ساعتين

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء 48 ساعة.. ونهائي إفريقيا 27 نوفمبر

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ ساعة

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرحب بإعارة رباعي الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

'الوطنية للصحافة' تقبل استقالة عصام فرج بعد تعيينه أمينًا عامًا لـ'الأعلى للإعلام'

استقالة ثنائي مجلس أدارة نادي دمنهور

ألعاب غير آدمية تهدد حياة الأطفال في نادي دمنهور الرياضي (فيديو)

رئيس نادي إنبي يعلن تشكيل قطاع كرة القدم الجديد

"عبد المهدي": الاستقالة ضرورية لإنهاء الأزمة التي يعيشها العراق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

12:50 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

02:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه