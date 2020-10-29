ارتفاع طفيف في مستويات الاحتياطي النقدي للمملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:18 م
وكالات
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ارتفع الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية بشكل طفيف خلال شهر
سبتمبر الماضي، وذلك بنحو 97 مليون ريال، ليصل إلى 422.6 مليار
ريال، مقارنة بشهر أغسطس 2020.
وتنص القاونين في المملكة العربية لسعودية أنه لا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة
بالمصالح العليا للدولة.
وأظهرت البيانات انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر سبتمبر الماضي
إلى نحو 71.8 مليار ريال، بانخفاض قدره 26.7 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر أغسطس
2020.
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