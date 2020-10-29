تأكد غياب كوتينيو عن مواجهتي فنزويلا وأوروجواي

أعلن المنتخب البرازيلي لكرة القدم عدم إستدعاء مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لخوض مباراتي فنزويلا وأوروجواي في الجولتين القادمتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.









وكان كوتينيو قد تعرض لإصابة قوية على مستوى أوتار الركبة خلال كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد ولم يحدد الفريق الكتالوني موعد عودة اللاعب للمباريات مرة أخرى.









في الوقت الذي أعلن فيه الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي أنه لن يكون جاهز لمواجهتي فنزويلا وأوروجواي وسيتم إختيار لاعب آخر بدلاً منه.



