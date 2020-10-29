تأكد غياب كوتينيو عن مواجهتي فنزويلا وأوروجواي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن المنتخب البرازيلي لكرة القدم عدم إستدعاء مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لخوض مباراتي فنزويلا وأوروجواي في الجولتين القادمتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.


وكان كوتينيو قد تعرض لإصابة قوية على مستوى أوتار الركبة خلال كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد ولم يحدد الفريق الكتالوني موعد عودة اللاعب للمباريات مرة أخرى.


في الوقت الذي أعلن فيه الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي أنه لن يكون جاهز لمواجهتي فنزويلا وأوروجواي وسيتم إختيار لاعب آخر بدلاً منه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوتينيو ريال مدريد برشلونة المنتخب البرازيلي

أخبار تهمك

بشرى سارة للرجاء قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء 48 ساعة.. ونهائي إفريقيا 27 نوفمبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ ساعة و 6 دقيقة

الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك بعد إصابته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 22 ساعة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يرحب بإعارة رباعي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأت جديدة تكشفها النيابة في واقعة مصرع طفل طوخ

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعة و 14 دقيقة

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

استدعاء رافينيا لقائمة البرازيل لمواجهتي أوروجواي والكاميرون

أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 8 فبراير 2019.. ميسي يثير القلق

تقارير تحسم موقف كوتينيو وفيدال مع برشلونة في نهائي الكأس

المباريات التي سيغيب عنها نجم برشلونة بعد تعرضه لإصابة قوية

أخبار برشلونة اليوم: الكشف عن مدة غياب ميسي الحقيقية ومفاجأة كبري في قائمة البرسا أمام خيتافي عقبة جديدة تهدد عودة نيمار

إشتباه بقطع في أوتار الركبة... المنتخب الوطني يطمئن على إصابة حجازي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

12:50 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

02:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه