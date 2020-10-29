روجينا تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها في الجونة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:22 م
نادين نجدي
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نشرت الفنانة روجينا، مجموعة من الفيديوهات لها، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .

وكانت روجينا في مهرجان الجونة وترتدي فستان به لونين أبيض وأسود، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات .

تعد الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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