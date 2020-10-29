بإطلالة سوداء.. رامز أمير يبهر جمهوره

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان رامز أمير مجموعة من الصور له، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكانت الصور في مهرجان الجونة السينمائي، وحازت الصور على إعجاب الكثير من الجمهور.
بدأ رامز أمير تصوير مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، ويواصل التعاون مع النجم دكتور يحيى الفخراني.

يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

ويشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

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