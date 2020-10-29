كارلا حداد في أول لقاء بعد الزواج: هذا هو اسم زوجي على هاتفي







في بداية الحوار، كشفت كارلا حداد أنها تابعت الحلقة الأولى من برنامجها "في Male" بموسمه الثالث وحدها كي تتمكّن من رصد الهفوات، وانتقدت نفسها لأنها كرّرت عبارة "صحيح" عند استضافة الممثل يورغو شلهوب في وقتٍ لم يكن مطلوباً منها التأكيد على مواقف ضيفها وآرائه الخاصة.







وتابعت كارلا حداد ممازحةً أن تعبير "أوف" تستخدمه كثيراً في يومياتها، وأردفت قائلةً "في كلمات ما بقدر قولها قدام الكاميرا".







واعتبرت كارلا حداد أن مادة التربية هي الأصعب بالنسبة لها أثناء الإشراف على تعليم إبنتها ليا في زمن حصص الأون لاين، واستغربت وجود فصل في هذه المادة عن عمل البلديات الّذي لا نجده على أرض الواقع.



ولكن ما الاسم الّذي اختارته كارلا حداد لزوجها وائل على هاتفها الخاص؟ تضحك قائلةً "إسمه على هاتفي Coconut" أي ثمرة جوز الهند، وسردت قصة تعود إلى فترة تعارفهما عندما قال لها إن عيونها coconut عوضاً عن hazelnut لوصف لون العينين.



كما كشف دومينيك ابو حنا أن كارلا تختار صوراً شبيهة لأصدقائها، فتظهر أحياناً صور طريفة على هاتفها عند ورود مكالمة منهم. وسئلت "ما الصورة الّتي تظهر على هاتفك عندما يتصل بك طوني أبو جودة؟"، فأجابت: "صورة بيكاسو" لأنه يرسم وانشغل في العامين الماضيين بالتحضير لكتاب رسوم.

بعيداً عن الأضواء، صرّحت كارلا حداد أنها كانت لتختار العمل في المختبر، لأنها كانت متفوّقة أيام الدراسة بالمواد العلمية والبيولوجية، وكشفت للمرة الأولى "أهلي زعلوا بس فتت عالتلفزيون، ما كان بدّن".

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في أول لقاءٍ لها بعد زواجها، حلّت الإعلاميّة كارلا حداد ضيفةً على فقرة "Pop Quiz مع النجوم" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر صفحات الـ LBCI على مواقع التواصل الإجتماعي، للإجابة على مجموعة أسئلة سريعة. فما هي الأسرار الّتي كشفتها للمرّة الأولى.