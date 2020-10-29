تراجع مفاجئ في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 29-10-2020

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:03 م
اسعار الذهب اليوم الخميس 29-10-2020
اسعار الذهب اليوم الخميس 29-10-2020
الفجر الاقتصادي
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كشف تجار للذهب أن الأسعار شهدت هبوطا قويا خلال تعاملات اليوم الخميس بقيمة 9 جنيهات في الجرام الواحد.

وبحسب تجار في شعبة الذهب  فقد هبط  سعر جرام الذهب  عيار 21 سجل اليوم  إلى مستويات 822 جنيه ، وتراجع  سعر جرام  الذهب عيار 18 إلى 705 جنيهات، وانخفض سعر جرام عيار 24  إلى  939 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6576 جنيهًا.

 

جاء هذا بعد تقرير لمجلس الذهب أظهر عمليات بيع قوية للبنوك المركزي للذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي زادت مبيعات البنوك المركزية من الذهب عن مشترياتها بمقدار 1ر12 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين زادت المشتريات عن المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 9ر141 طن.

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