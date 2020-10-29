'هيكل': مركز تدريب الأفارقة واحدًا من أهم جسور التواصل بين الصحفيين والإعلاميين

رحب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالمشاركين في الدورة "الأونلاين" الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية.





وقال "هيكل" في كلمته خلال ختام الدورة التدريبية: "ضيوفنا الأعزاء في المؤسسات الإعلامية الأفريقية، أرحب بكم جميعا وآمل أن تكونوا قد حصلتم على معلومات مثمرة خلال دورة التدريب التي عُقدت".





وأضاف: "تُعد هذه المرة الأولى التي تُعقد فيها المحاضرات أونلاين منذ عام ١٩٧٧، فعلى مدار الثلاثة وأربعين عامًا الماضية نجحت مصر في تدريب ما يقرب من 5000 متدرب من 55 دولة أفريقية".





وأعرب "هيكل" في كلمته عن أمله في انتهاء جائحة كورونا "كوفيد 19" في أسرع وقت، حتى نسعد بلقاء أصدقائنا من المؤسسات الإعلامية في كافة الدول الأفريقية.





وشدد "هيكل" خلال كلمته على كون مركز تدريب الأفارقة، واحدًا من أهم جسور التواصل والفهم بين الصحفيين والإعلاميين، لنشر المعرفة وتبادل الثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية.



