"الفتوى والتشريع" تبرئ "العدل" من رد 500 ألف جنيه لمحلية "أبو سمبل السياحية"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان، المطالب بردّ المبلغ ٥٥٦ ألفًا و٦٠٨ جنيهًا من وزارة ال عدل كرسوم قضائية في دعوى خسرتها الوحدة المحلية.

بداية النزاع، بتوقيع الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحة الحجز الإدارى علي شركة لإنشاء الطرق لاستيداظ مبلغ ١١ مليون و١٣٣ ألف جنيه قيمة مقابل انتفاع عن قطعة أرض تابعة للوحدة، وأقامت الشركة دعوى لبطلان الحجز وقضت المحكمة عام ٢٠١٥ ببطلان الحجز، وتم الزام الوحدة بالمصاريف والذي تم تقديره ٥٥٦ ألفًا و٦٠٨ جنيهًا، وارسلت الوحدة شيك بالمبلغ.

وأكدت الفتوى، أن المبلغ الماثل هو قيمة المطالبة الصادرة عن محكمة أسوان الجزئية عام ٢٠١٥ بأمرى تقدير رسوم فى القضية المقامة من شركة لإنشاء الطرق ضد الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، والتى حكم فيها لصالح الشركة، وكان الثابت أنه تم إعلان أمرا التقدير إلى الوحدة المحلية، وأنها لم تعارض فيهما خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلانهما.

الأمر الذى يصبح معه أمرا التقدير المشار إليهما نهائيين، ولا يجوز التحلل منهما أو الفكاك من أدائهما، وإذ أصدرت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل عام ٢٠١٥ شيك لسداد قيمة المطالبة، إلى محكمة أسوان الجزئية، فمن ثم لا يحق لها استرداد قيمة هذه المطالبة، أو معاودة المجادلة فى قيمتها وطلب إعادة تسويتها بزعم صدورها بالمخالفة لصحيح حكم القانون.

واستندت الفتوى، علي أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي، فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزءًا من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة، وأنه من المقرر دستورًا وقانونًا أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء.

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