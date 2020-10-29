الهيئة الوطنية تدعو لمؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن عقد مؤتمرا صحفيا عالميا في الساعة الثانية ظهرا يوم الأحد المقبل، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".



وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد.



وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.



يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.



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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية الخاصة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وذلك تمهيدا لانطلاق عمليات الاقتراع أيام 4 و5 و6 نوفمبر بالخارج، و7 و8 نوفمبر بالداخل.



وقامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على إتاحة كافة المعلومات للمصريين خارج وطنهم عن كيفية التصويت، حيث من المقرر أن يبدأ تصويت الخارج يومى 2 و3 نوفمبر الموافقين الاثنين والثلاثاء المقبلين من خلال طباعة بطاقات الاقتراع من على موقع الهيئة الوطنية لمن سجل بياناته خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضى وحتى 10 أكتوبر.



وبعد طباعة بطاقات الاقتراع واقرار التصويت وإرسالها الى البعثات الدبلوماسية المصرية عبر البريد المستعجل تستمر البعثات فى تلقى الاوراق حتى يوم 6 نوفمبر.



كما نسقت الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارتى التنمية المحلية والتربية والتعليم وذلك للتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لمقار اللجان الفرعية التى سيجرى فيها التصويت.



وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم القضاة المشرفين على اللجان فى انتخابات الداخل بالمرحلة الثانية للانتخابات اوراق الاقتراع ومحاضر الفرز وكشوف الناخبين قبل عملية التصويت بالداخل بيومين حتى يتمكنوا من التوجه بها إلى لجانهم.