البنوك المركزية تبيع الذهب بعد ارتفاع اسعاره

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
وكالات
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زادت مبيعات البنوك المركزية عن مشترياتها من الذهب لأول مرة منذ 2010، في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول المنتجة للذهب الاستفادة من ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

 

 

 وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي زادت مبيعات البنوك المركزية من الذهب عن مشترياتها بمقدار 1ر12 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين زادت المشتريات عن المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 9ر141 طن.

 

وأشارت وكالة بلومبرج لانباء إلى أن مبيعات البنوك المركزية للذهب قادها بنكا أوزباكستان وتركيا المركزيان في حين زادت مبيعات بنك روسيا المركزي من الذهب عن المشتريات لأول مرة منذ 13 عاما.

من ناحيته يتوقع بنك سيتي جروب الأمريكي عودة طلب البنوك المركزية على الذهب إلى التعافي في العام لمقبل بعد تباطؤ الطلب خلال العام الحالي، في أعقاب وصول الطلب على المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية في عامي 2018 و2019.

 

وقد باع البنك المركزي التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي 3ر22 طن فيما باع البنك المركزي الأوزباكستاني 9ر34 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي. وتسعى أوزباكستان إلى تنويع سلة محتويات احتياطي النقد الأجنبي لديها وتقليل حصة الذهب فيه، في إطار مساعيها للخروج من العزلة التي استمرت عقودا

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البنوك المركزي تبيع الذهب اسعار الذهب

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