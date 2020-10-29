روسيا تسجل أكثر من 360 وفاة و17.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، أكثر من 360 وفاة و17.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، في تقريرها اليومي، 17717 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 16202 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.5% من المرضى الجدد.

 

وفقًا لقناة روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو التي سجلت فيها 4906 حالات جديدة للعدوى.

 

وشهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في روسيا قفزة غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية 366 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 346 و320 وفاة يومي الأربعاء والثلاثاء.

 

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.1% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليون و581693 إصابة مؤكدة، منها 27301 حالة وفاة و368351 حالة نشطة، ما يمثل زيادة بـ2611 حالة نشطة منذ أمس.

 

وتماثل 14740 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و186041 شخصا.

 

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 59.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (553 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة) ولا يزال أكثر من 368 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

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