تحصين 74 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار تقديم التسهيلات المطلوبة لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع ضرورة حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة.

جاء ذلك خلال متابعته للموقف التنفيذي للحملة من خلال التقرير الذي يعرضه الدكتور طارق الوكيل، مدير عام الطب البيطري ببني سويف، حول سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف،وفي إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم ومساندة صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم قطاع الاستثمار في هذا المجال.

حيث يجرى تنفيذ حملة التحصين ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة المراكز والمدن، في 84 وحدة بيطرية، وتستهدف تحصين ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، ووسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد المركز الإعلامي لمحافظة بني سويف، في بيان له، أن إجمالي ما تم تحصينه بلغ 74 ألف و338رأسًا، بواقع: 66ألف و642 من الأبقار، و6الآف و907 من الجاموس، و789 من الأغنام والماعز، وذلك منذ بداية الحملة في سبتمبر الماضي وحتى 27 أكتوبر الجاري، في حين تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك بعد إصابته

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء 48 ساعة.. ونهائي إفريقيا 27 نوفمبر

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يرحب بإعارة رباعي الأهلي

منذ 43 دقيقة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعة و 13 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأت جديدة تكشفها النيابة في واقعة مصرع طفل طوخ

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة للرجاء قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تحصين 26 ألف رأٍس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين 10 الآف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين 23 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف (صور)

تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببني سويف

تحصين 6420 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

12:50 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

02:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه