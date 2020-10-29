صحة المنيا تعدم 1066 كيلو حلوى فاسدة وتضبط 27 منشأة مخالفة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة بتكثيف تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على أماكن تصنيع وبيع حلوي المولد تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المعنية، للتأكد من جوده المعروضات على المواطنين، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

أشار المحافظ، انه خلال الحملات التي نظمتها مديرية الصحة، تم اعدام 1066 كجم حلوي مولد غير صالحه للاستهلاك الادمي، بالإضافة لسحب 273 عينه من المنتجات لإرسالها للمعامل الصحة للتأكد من انها صالحه للاستهلاك الادمي، كما تم تحرير 91 مخالفه لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال الدكتور وكيل وزارة الصحة، إنه بجانب الحملات التفتيشية تم المرور على 193 منشآة من أماكن تصنيع وبيع حلوي المولد، حيث تم ضبط 27 منشآت تعمل بدون ترخيص، مع وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة.

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