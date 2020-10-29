صحة المنيا تعدم 1066 كيلو حلوى فاسدة وتضبط 27 منشأة مخالفة

صحة المنيا تعدم 1066 كيلو حلوى فاسدة وتضبط 27 منشأة مخالفة
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:48 م
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة بتكثيف تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على أماكن تصنيع وبيع حلوي المولد تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المعنية، للتأكد من جوده المعروضات على المواطنين، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.
أشار المحافظ، انه خلال الحملات التي نظمتها مديرية الصحة، تم اعدام 1066 كجم حلوي مولد غير صالحه للاستهلاك الادمي، بالإضافة لسحب 273 عينه من المنتجات لإرسالها للمعامل الصحة للتأكد من انها صالحه للاستهلاك الادمي، كما تم تحرير 91 مخالفه لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، قال الدكتور وكيل وزارة الصحة، إنه بجانب الحملات التفتيشية تم المرور على 193 منشآة من أماكن تصنيع وبيع حلوي المولد، حيث تم ضبط 27 منشآت تعمل بدون ترخيص، مع وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة.
أشار المحافظ، انه خلال الحملات التي نظمتها مديرية الصحة، تم اعدام 1066 كجم حلوي مولد غير صالحه للاستهلاك الادمي، بالإضافة لسحب 273 عينه من المنتجات لإرسالها للمعامل الصحة للتأكد من انها صالحه للاستهلاك الادمي، كما تم تحرير 91 مخالفه لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، قال الدكتور وكيل وزارة الصحة، إنه بجانب الحملات التفتيشية تم المرور على 193 منشآة من أماكن تصنيع وبيع حلوي المولد، حيث تم ضبط 27 منشآت تعمل بدون ترخيص، مع وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة.