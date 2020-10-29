«بيان رسمي» يكشف ملابسات الاعتداء على حارس أمن القنصلية الفرنسية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف بيان رسمي صادر عن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ملابسات الاعتداء على حارس أمن القنصلية الفرنسية بجدة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة، الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي، ألقت القبض على منفِّذ الواقعة.

وبين المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة أن منفذ الاعتداء بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة مواطن في العقد الرابع من العمر.

وتابع: تبين تعرض حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة لإصابات طفيفة، خلال عملية الاعتداء الذي تم، اليوم الخميس.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة: تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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