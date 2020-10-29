مصر تدين شن ميليشيا الحوثي هجمات إرهابية لاستهداف السعودية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت وزارة الخارجية منذ قليل عن أدانت جمهورية مصر العربية مواصلة قيام ميليشيا الحوثى بشن هجمات إرهابية من خلال إطلاق طائرات مفخّخة بدون طيار لاستهداف أراضى المملكة العربية السعودية.

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن مصر تجدد قوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية فى ما تتخذه من إجراءات للتصدى لكل ما يُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة شعبها الشقيق، مستنكرةً تكرار تلك الهجمات الخسيسة من جانب ميليشيا الحوثى، والتى تتصدى لها بشكل فعّال القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من خلال اعتراض وتدمير تلك الطائرات.



التقي وزير الصناعة والتجارة الروسي "دنيس مانتوروف"، اليوم الخميس، بوزير الخارجية سامح شكري، بمقر الوزارة في موسكو، وذلك لمناقشة أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتيّن وسُبل تطويرها.

وقال أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بإن الوزيرين "شكري" و"مانتوروف" أكدا خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة والمتشعبة التي تجمع الدولتيّن، وضرورة العمل على تعزيزها وتوسيعها لتصل إلى آفاقٍ أرحب وبحيث تشمل جميع مجالات التعاون. هذا، وأكد الوزير شكري تطلع مصر لاستئناف الطيران العارض بين المدن الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة، خاصةً وأن المطارات المصرية تتخذ أعلى تدابير الأمن، وذلك بالنظر إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وموسكو.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين تناقشا حول التطورات المتعلقة بجائحة "كورونا"، حيث أبدى "شكري" تضامن مصر الكامل مع روسيا، حكومةً وشعبًا، في مواجهة انتشار الفيروس، وأشار إلى ضرورة التنسيق المستمر بين اللجان الفنية الصحية لمكافحة الجائحة. كما أعرب عن استعداد مصر للتعاون مع روسيا في مجال تصنيع وإنتاج اللقاح الروسي بشكل مُشترك.

وفيما يتعلق بمجالي النقل والطاقة، ذكر المُتحدث الرسمي أن "شكري" و"مانتوروف" أشادا بالتعاون المصري الروسي في مجال السكك الحديدية، ولا سيما صفقة توريد ١٣٠٠ عربة قطار من روسيا إلى مصر، والتي تعد الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية. كما تناول الوزيران التطورات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، حيث أكدا على التزامهما بالمضي قدمًا في تنفيذ المشروع.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكري أكد التزام مصر بالتحرك نحو الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، ليتسنى العمل نحو المضي قدمًا في تنفيذ المشروع باعتباره أحد أضخم مشروعات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

أخبار تهمك

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرحب بإعارة رباعي الأهلي

منذ 43 دقيقة

مفاجأت جديدة تكشفها النيابة في واقعة مصرع طفل طوخ

منذ ساعتين و 14 دقيقة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ ساعتين

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء 48 ساعة.. ونهائي إفريقيا 27 نوفمبر

منذ ساعة و 25 دقيقة

بشرى سارة للرجاء قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعة و 13 دقيقة

الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك بعد إصابته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

12:50 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

02:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه