الزمالك يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الرجاء

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب دور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 1 نوفمبر المقبل.

 

وانتظم محمود علاء مدافع الفريق وعبدالله جمعة الظهير الأيسر في التدريبات الجماعية للفريق بالأمس.

 

وشارك الثنائي بجانب يوسف أوباما في جزء من تدريبات الكرة، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم، بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي للفريق، تمهيداً للمشاركة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

 

وخضع الثلاثي خلال الفترة السابقة لبرنامج تأهيلي وعلاجي ، بسبب الإصابات المختلفة التي عانوا منها .

 

وكان الزمالك قد حقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله اللاعب أشرف بن شرقي.

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