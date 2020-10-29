إخماد حريق بوحدة سكنية دون أضرار بشرية بالمنيا

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أخمد فريق الحماية المدنية بالمنيا حريق نشب بوحدة سكنية دون أضرار بشرية.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بوحدة سكنية، ببرج أحمد موسي، أمام موقف السوبرجيت بمدينة المنيا، ملك مينا شادي سمعان.



انتقل فريق من الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق الذي أسفر عن حدوث خسائر مادية تنحصر في محتويات الوحدة، دون أضرار بشرية.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف

وعلى جانب اخر نجحت وحدة مباحث ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا في إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين بقتل شيخ والتمثيل بحثتة حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على (ع.ا)ونجلة محمد وهما المتهمان الرئيسيان في القضية



ترجع أحداث الواقعة لشهر يوليو الماضي عندما تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بتغيب الشيخ جمال حمدي مقيم بعزبة جوارجي وبعد عدة أيام من اختفائه عُثر على أشلاء من جثته ملقاة على حافة ترعة سري باشا.



وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الشرقاوي، والرائد محمد بكر رئيس مباحث أبوقرقاص، والنقباء إسلام زين ومحمد زيدان ومحمد عبدالعظيم ومحمد إسماعيل والملازم أول مروان نصر، جرى كشف ملابسات الحادث.



وتوصلت التحريات، إلى أن "علي. أ"، فلاح، مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 جنايات ونجليه، أحدهما هارب من 3 جرائم قتل واستعراض قوة، و7 أشخاص آخرين قطعوا الطريق على الشيخ أثناء ذهابه إلى العزاء خارج القرية واقتادوه إلى أرض زراعية يمتلكونها وقيدوه وخنقوه ثم انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء حتي مزقوا جسده لأشلاء، ثم ألقوا ببعض أجزاء منها (القدم والذراع) في ترعة سري باشا على أطراف قرية (جوارجي) مسقط رأس الشيخ،

وأوضحت تحريات البحث الجنائي، أن الانتقام الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة، إذ تبين أن الشيخ القتيل ساعد نجلة المتهم الرئيسي في الهروب من القرية للزواج من أحد الأشخاص بعدما رفض والدها ذلك؛ الأمر الذي آثار حفيظته وأشقائها، فقرروا الانتقام منه وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة



وبعد عدة اشهرتمكنت المباحث من إلقاء القبض على المتهمين الرئيسين هما (ع.ا)ونجلة محمد وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق والتصرف.

