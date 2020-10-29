بتكلفة 18 مليار جنيه.. ننشر مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2020

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
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بتكلفة 18 مليار جنيه.. ننشر مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2020

ميعاد صرف معاشات نوفمبر 2020 | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020، وطريقة استلام المعاشات في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن خطة صرف معاشات نوفمبر 2020، اعتبارا من يوم الأحد الأول من نوفمبر، من خلال مكاتب البريد ومكاتب التأمينات الاجتماعية المتواجدة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك مع أتخاذ أصحاب المعاشات جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

ميعاد صرف معاشات نوفمبر 2020

وقد أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة، وذلك استمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدي فيروس كورونا.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2020

1- الشريحة الأولى: وهي لأصحاب المعاشات الذين يصرف لهم معاش أقل من 1000 جنية، والبالغ عددهم 2.4 مليون فرد، وسيتم لهم الصرف يومي الأحد والإثنين في بداية الشهر 1 أو 2 من نوفمبر.

2- الشريحة الثانية: وهي لأصحاب المعاشات الذين يصرف لهم معاش أقل من 2000 جنية، والبالغ عددهم 2.4 مليون مواطن، وسيتم لهم الصرف يومي الثلاثاء والأربعاء في 3 أو 4 من شهر نوفمبر.

3- الشريحة الثالثةوهي لأصحاب المعاشات الذين يصرف لهم معاش أكثر من 2000 جنيه، والبالغ عددهم عددهم 1.7 مليون مواطن، بالإضافة للمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم، وسيتم لهم الصرف يوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر.

بتكلفة 18 مليار جنيه.. ننشر مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2020

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