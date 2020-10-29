تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء 48 ساعة.. ونهائي إفريقيا 27 نوفمبر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت صحيفة المنتخب المغربية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدام أشارت إلى تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء إلى يوم الثلاثاء 3 نوفمبر وإقامة النهائي بعد التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر.

 

وكانت لجنتي المسابقات والطوارئ في الاتحاد الإفريقي (كاف) يدرسان فكرة تأجيل المباراة النهائية والتي كان مقررا لها الجمعة 6 من نوفمبر.

 

وتابعت الصحيفة المغربية، أنه سيتم تأجيل إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والرجاء من الأحد إلى الثلاثاء 3 نوفمبر.

 

وأوضح التقرير أن مباراة الإياب ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد على ملعب محمد الخامس، بهدف أشرف بنشرقي.

 

وكشف التقرير المغربي أن المباراة النهائية بين الأهلي والطرف المتأهل من المباراة الثانية قد تم تأجيلها إلى ما بعد التوقف الدولي.

 

وأضاف التقرير أن النهائي سيقام على ملعب برج العرب يوم الجمعة 27 نوفمبر.

 

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الوداد في نصف النهائي وينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء.

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