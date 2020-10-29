السعودية تدرس عودة الجماهير في نهائي كأس خادم الحرمين
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:19 م
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من المملكة العربية السعودية أن وزارة الرياضة في المملكة تدرس عودة الجماهير بصورة جزئية إلى مدرجات كرة القدم.
ومن المُنتظر أن يعود الجمهور السعودي إعتباراً من مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي تجمع بين الهلال والنصر في الشهر القادم.
وقالت صحيفة " الجزيرة " السعودية أن المسؤولين في وزارة الرياضة بالتنسيق مع إتحاد الكرة والجهات المعنية يدرسون فكرة السماح بدخول الجماهير بنسبة قد تصل إلى 40% في النهائي.
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