عاجل .."البورصة"تجني أشواك استقالة مدير"التجاري الدولى" بخسائر 3.7 مليار جنيه

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:47 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
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جنيت البورصة المصرية  من التداعيات السلبية لأزمة البنك التجاري الدولي، بعد قرار المركزي بتنحية رئيسة نتيجة اكتشاف لجنة التفتيش الميداني مخلفات تضر بالاعراف المصرفية، خسائر ضخمة تجاوزت3 مليار جنيه في تعاملات هذا الأسبوع والتى انتهت بجلسة أمس الأربعاء، نتيجة اغلاق ايقاف التعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع إجازة المولد النبوي.


وأظهر الاداء الاسبوعي لمؤشرات البورصة، أن المؤشر الرئيسي "egx30" تراجع بنسبة 2.5% ليتراجع إلى مستويات 10515.25 نقطة، كما هبط مؤشر" egx70" متساوي الأوزان بنسبة 2.7% يغلق تعاملات الاسبوع عند مستويات 1870 نقطة،بينما غلبت المكاسب على المؤشر الأوسع نطاقا" egx100" مع عمليات شرائية قوية على الأسهم المضاربية نهاية الأسبوع بارتفاعات نسبتها 1.7% ليصل إلى مستويات2743.97 نقطة.



وتسببت حادثة استقالة مدير البنك التجاري الدوليي  المصرفي الكبير هشام عز العرب من منصبه  وتعين شريف سامي بدلا منه، مبيعات قوية على أسهم  البنك في البورصة خاصة من المستثمرون الأجانب ما دفع المؤشر الرئيسي  وهو صاحب الوزن النسبي الأكبر عليه لتسجيل تلك التراجعات بعدما خسر سعر السهم نحو 9% من قيمته في تعاملات الاسبوع ليغلق عند مستويات 61.05 جنيه، مقارنة بسعر 66 جنيه قبل هذه الأزمة.


و وعلي صعيد رأسمال السوقي للبورصة فقد سجل خسائر هذا الأسبوع بقيمة 3.73 مليار جنيه ليغلق عند 605.386 مليار جنيه.

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