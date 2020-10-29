قبل طرحها عبر "اليوتيوب" تعرف على كلمات أغنية "الجو جميل" لعمرو دياب

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طرح الهضبة عمرو دياب، منذ قليل أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان"الجو جميل" وذلك عبر تطبيق الموسيقى"أنغامي" ومن المؤكد أنه سيتم طرحها عقب ساعات قليلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



الأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.



و"الفجر الفني" ينشر كلمات الأغنية قبل طرحها عبر"يوتيوب":" وسط الليل واللمة ببقى في حالة روقان لما بقرب ليك.. لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، ياللي مخلي سهرنا جميل والجو جميل عشان انت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام ياااه لو كان اليوم في وجودك ٦ ايام، ياللي مخلي الوقت جميل والجو جميل عشان انت جميل.. شوفنا القمر وطلعناله طلعنا طلع القمر سهران وبيسمعنا.. قضينا وقت جميل واستمعتنا احنا وقمرنا وليلنا سوا.. انا وانت لما نكون بس انا

وانت.. والدنيا لو مفيهاش إلا انا وانت.. ميهمناش الشمس هتيجي امتي.. مش محتاجين غير بس هوا

الضحكة بتعمل رنة ودنيتنا بتتحول جنة بننسى الناس..أنا وأنا ويا حبيبي مبيفوتناش احساس.



جدير بالذكر أن الهضبة قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة " أهي أهي" والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.



وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب.







