مصرع 3 أشخاص اختناقًا داخل بيارة صرف صحي بشبين القناطر
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:01 م
محمد ضوه
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شهدت منطقة عرب جهينة، بشبين القناطر، اليوم الخميس، مصرع 3 أشخاص اختناقًا فى بيارة صرف صحي، أثناء تسليكها، وهرعت قوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة، وجرى انتشالهم جميعا، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تلقي بلاغا بغرق 3 أشخاص في بالوعة للصرف الصحي في عرب جهينة دائرة مركز شبين القناطر.
انتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات أنه أثناء تسليك أحد المتوفيين بلاعة صرف صحي في الشارع، سقط بها، وبسبب الرائحة حدث له اختناق فحاول الثاني إنقاذه فسقط معه، ونزل الثالث لإنقاذهما فغرق معهم مختنقين بالراحة.
جرى استدعاء قوات الإنقاذ، وإخطار شرطة المياه والصرف الصحي، وجرى النزول وانتشالهم جميعا، وهم "سيد.ح.س" 57 عامًا، موظف، بالسكة الحديد، و"حسام.ح.ا" 58 عامًا، موظف بالأوقاف، و"مصلح.س.س" 35 عامًا، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.