مصرع 3 أشخاص اختناقًا داخل بيارة صرف صحي بشبين القناطر

شهدت منطقة عرب جهينة، بشبين القناطر، اليوم الخميس، مصرع 3 أشخاص اختناقًا فى بيارة صرف صحي، أثناء تسليكها، وهرعت قوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة، وجرى انتشالهم جميعا، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.





تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تلقي بلاغا بغرق 3 أشخاص في بالوعة للصرف الصحي في عرب جهينة دائرة مركز شبين القناطر.





انتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات أنه أثناء تسليك أحد المتوفيين بلاعة صرف صحي في الشارع، سقط بها، وبسبب الرائحة حدث له اختناق فحاول الثاني إنقاذه فسقط معه، ونزل الثالث لإنقاذهما فغرق معهم مختنقين بالراحة.



