لاوتارو يعود لاهتمامات برشلونة بعد رحيل بارتوميو

أكدت التقارير صحفية، بن لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي عاد من جديد لاهتمامات نادي برشلونة الإسباني عقب استقالة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس الناي الكتالوني مؤخرًا.

وسوف يتعين على إنتر ميلان التعامل مع بداية موسم لاوتارو مارتينيز الذي شهد تراجعه في الأداء حيث يمثل عبئًا على روميلو لوكاكو في الهجوم.

وعادت شائعات ارتباط اللاعب بالرحيل لتلقي بظلالها على الأحداث مجددًا حيث يعيش مارتينيز أوقاتًا صعبة مع النيراتزوري في الفترة الأخيرة.

وأفادت التقارير بأنه عقد الإعلان عن مجلس الإدارة الجديد، فإن برشلونة سوف يفتح مفاوضات جديدة مع إنتر ميلان حيث يعد لاوتارو أحد أبرز اللاعبين الموضوعين لتدعيم هجوم الكتلان.

ومن جانبه وضع إنتر ميلان في الاعتبار رحيل اللاعب وسوف يستغله من أجل تحقيق ربح مالي كبير وإنعاش خزائن النادي.