مباحث التموين تضبط 1102 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1102) قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم ضبط ( 2٫5 طن "لحوم مستوردة") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بأبوحماد بالشرقية)، وضبط (2٫5 طن "رنجة" ) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص – كائنة ببسيون بالغربية).





ضبط (1٫02 طن "مفروم دواجن – هياكل دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص – كائنة بأبوحماد بالشرقية )، وضبط (5 طن " أرز أبيض – سكر حر – مكرونة " بدون متسندات مجهولة المصدر ) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بشبين الكوم بالمنوفية ).





كما تم ضبط (2 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية – كائن بالزقازيق بالشرقية)، وفى إطار خطة الإدارة الرامية ضمن أبرز بنودها بإتخاذ الإجراءات الإستباقية فى مجال التعامل مع الأحداث الجارية والمناسبات العامة من خلال ضبط الأسواق والتصدى بكل حزم لجرائم الغش التجارى والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين من حيث الجودة والصلاحية والحفاظ على الصحة العامة وبمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف فقد تم تنفيذ حملات نوعية إستهدفت مصانع إنتاج حلوى المولد أسفرت عن ضبط ( مسئولى – مالكى – مديرى ) تلك المصانع وبيانها كالتالى، ضبط (25٫67 طن " حلوى المولد – مكسرات – عسل جلوكوز " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات مجهولة المصدر – 1000 عبوة فارغة – 14ماكينة منتج نهائى ومستلزمات تعبئة وإنتاج) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة (مصنع لإنتاج حلوى المولد بدون ترخيص – كائن بمدينة نصر بالقاهرة).





وضبط (14٫65 طن " حلوى المولد – دقيق فاخر – سكر حر – مكسرات " منتج نهائى ومستلزمات إنتاج بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة (بمصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص – كائن بالعبور بالقليوبية ).





وضبط أيضا ( 12٫33 طن " عسل جلوكوز – مكسرات – مكسبات طعم " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج ) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بمصنع لإنتاج الحلوى – كائن بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة )، وضبط ( 7٫16 طن " حلوى المولد – عسل جلوكوز – سكر حر " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج ).





تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. (بمصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص – كائن بالزاوية الحمراء بالقاهرة )، ضبط ( 6٫53 طن " حلوى المولد – شيكولاتة – سكر حر – دقيق فاخر " – 240 عبوة زيت طعام بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج ) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. (بمصنع لإنتاج الحلوى– كائن بالوايلى بالقاهرة ).





ضبط ( 5٫99 طن " حلوى المولد – نشا – عسل" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج ) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة (بمصنع لإنتاج الحلوى– كائن بباب الشعرية بالقاهرة ).



