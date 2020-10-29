منتخب مصر للشباب يواجه أبوقير للأسمدة وديًا

اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني علي إقامة مباراة ودية أمام نادي أبو قير للأسمدة يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساءا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021 .

من جهة اخري يواصل الثلاثي زياد فرج لاعب المصري وحازم هاني مدافع المنصورة وفارس مجاهد مدافع سموحة تدريبات تأهيلية مكثفة مع دكتور حازم عامر لمدة أربع أيام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات الودية المقبلة.

يذكر ان منتخب شباب مصر واجه نادي أسوان في اخر ودياته وأنتهي بفوز شباب الفراعنة باربعة أهداف دون رد.