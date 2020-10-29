منتخب مصر للشباب يواجه أبوقير للأسمدة وديًا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني علي إقامة مباراة ودية أمام نادي أبو قير للأسمدة يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساءا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021 .

 

من جهة اخري يواصل الثلاثي  زياد فرج لاعب المصري وحازم هاني مدافع المنصورة وفارس مجاهد مدافع سموحة تدريبات تأهيلية مكثفة مع  دكتور حازم عامر  لمدة أربع أيام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات الودية المقبلة.

 

يذكر ان منتخب شباب مصر واجه نادي أسوان في اخر ودياته وأنتهي بفوز شباب الفراعنة باربعة أهداف دون رد.

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك بعد إصابته

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مستقبل "أجاي" مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يستقر على بديل حمدي فتحي والسولية أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ ساعة و 24 دقيقة

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

حقيقة رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:50 م

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

10:05 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

01:40 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه