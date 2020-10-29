"ولعوا في البيت".. كشف ملابسات سرقة مسكن بالغربية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين وإضرام النيران به بالغربية وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.





تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية بنشوب حريق بمسكن أحد الموطنين بدائرة القسم واحتراق غرفة النوم وسرقة بعض المشغولات الذهبية ووجود كسر بنافذة المطبخ، وما تبين من خلال الفحص إلى أن الحريق قد شب عمديًا.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب، عامل – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم).



