"ولعوا في البيت".. كشف ملابسات سرقة مسكن بالغربية
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:51 م
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين وإضرام النيران به بالغربية وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.
تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية بنشوب حريق بمسكن أحد الموطنين بدائرة القسم واحتراق غرفة النوم وسرقة بعض المشغولات الذهبية ووجود كسر بنافذة المطبخ، وما تبين من خلال الفحص إلى أن الحريق قد شب عمديًا.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب، عامل – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بدافع السرقة، حيث قرر أحدهما أنه نظرًا لعلمه بثراء مالك الشقة اتفق مع المتهم الآخر على سرقته وبتاريخ الواقعة ولدى خروج مالك الشقة قاما بالدلوف إلى شقة المجنى عليه بأسلوب "التسلق وكسر نافذة المطبخ" وإستوليا على بعض المشغولات الذهبية عبارة عن (3 خاتم - 2 غويشة – 2 سلسلة - عُقد - أنسيال)، ومبلغ مالى، وقاما بإضرام النيران بالشقة وفرا هاربين، وبمواجهة أحدهم أيد ما جاء باعترافات الآخر، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.