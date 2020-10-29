"مغارة علي بابا".. كشف ملابسات سرقة ذهب وألماظ من ورشة بالقاهرة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة ورشة لإصلاح وتركيب المشغولات الذهبية بالقاهرة، وتحديد وضبط الجناة.

كان تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من صاحب ورشة لإصلاح وتركيب المشغولات الذهبية، كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الألماظ عبارة عن (11 كولية –4 أنسيال – 3 أسورة – 2 حلق – 3 دلاليات)، كمية من كسر الألماظ وزنت 100 قيراط، كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (5 إسورة – 10 خواتم بفصوص ألماظ)، علبة بداخلها كمية من بودرة الذهب، مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل "طليقة المبلغ"، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن الوطنى ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينها وبين المبلغ، ونظرًا لعلم المتهمة بإحتفاظه بكميات كبيرة من المشغولات الذهبية والألماظ داخل ورشته، وفى سبيل ذلك إستغلت حيازتها لنسخة من المفاتيح الخاصة بالورشة وبتاريخ الواقعة توجهت للورشة وتمكنت من الدخول والإستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمسكن شقيقها الكائن بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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