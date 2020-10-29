خبر سار لليفربول بشأن إصابة فابينيو

تلقى فريق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، خبرا سارا بشأن إصابة البرازيلي فابينيو نجم وسط الريدز.

وأكدت التقارير بأن الإصابة ليست خطيرة كما كان يخشى في البداية.

وخضع اللاعب الدولي البرازيلي لفحوصات دقيقة صباح الأربعاء عقب تبديله خلال مباراة فريقه أمام ميتلاند بدوري أبطال أوروبا بسبب إصابة قوية في أوتار الركبة.

وكانت هناك شكوك حول إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الثالثة والذي من شأنه أن يتسبب في غياب فابينو لفترة تصل إلى ستة أشهر مما سيمثل ضربة قوية لكلوب في غياب فيرجيل فان دايك أيضًا.

لكن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أظهرت بأن الأمر ليس بهذه الخطورة بل أن الإصابة من الدرجة الأولى أو الثانية وهذا يعني أنه قد يعود ليدعم فريقه من بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

وفي فترة الازدحام بقائمة المباريات التي يخوضها الفريق، فإن فابينيو متوقع أن يغيب عن ثلاث مباريات على الأقل مباريات كبيرة أيضًا حيث يستعد الريدز لمواجهة وست هام ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وسوف يطير إلى بيرغامو لمواجهة أتالانتا بدوري الأبطال.