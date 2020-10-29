"الكهرباء" تكشف تفاصيل مد مهلة التقديم على العدادات الكودية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تقرر مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لنهاية شهر نوفمبر، موضحا أن العميل يمكنه التقديم عبر المنصة الإلكترونية.

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن العميل يجب أن يقدم مجموعة من الأوراق المطلوبة، ويحصل على رقم لطلبه حتى يمكنه المتابعة من خلاله، موضحا أنهم تلقوا نحو 850 ألف طلب تحويل لعدادات كودية حتى الآن.

وأوضح أن العداد الكودي يكون برقم وليس باسم لشخص، حيث أنه لا يقنن وضع الوحدة السكنية، ولا يمنع إزالة الوحدة إذا صدر لها قرار بالإزالة لمخالفتها، ولكنه يؤمن توفير التغطية الكهربائية للمكان.

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قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنها قررت مد المدة المقررة للمواطنين الراغبين في الحصول على العداد الكودي كبديل عن نظام الممارسة إلى حتى نهاية نوفمبر.



وتابعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيانا لها، أن هذه الخطوة تتماشي مع قرار الدولة بمد مهلة تقديم تصالحات البناء حتى نهاية نوفمبر؛ ليتمكن بالتالي الوحدات السكنية التى قدمت على طلبات تصالح في مخلفات البناء من الحصول على العداد الكودي.



وأكدت وزارة الكهرباء في بيانها، على أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، مشيرة ان المنصة الالكترونية تلقت اكثر من 855 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.1 مليون وحدة وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.



وكانت وزارة الكهرباء قررت فتح منصة الكترونية لتلقي طلبات العداد الكودي https:eehc.ses360.net، بداية من شهر يوليو الماضي.



ويسمح استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي، باحتساب عادل لكميات الاستهلاك، وتوصيل التيار الكهربائي للمنزل بطريقة أمنه، وإمكانية طلب اعطال الكهرباء في حال حدوث انقطاع للتيار الكهربائي.

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