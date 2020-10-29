2 نوفمبر موعد عرض مسلسل "خيط حرير" علي قناة "ON"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
شيماء الشاهيني
Advertisements


تبدأ قناة ON، عرض مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مى عز الدين، بداية من يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، علي ان يكون عرضه من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع فى الساعة 7:45 مساءً.

وكانت شركة "سينرجي"، كشفت عن البرومو الرسمي للمسلسل والذي فيه الكثير من التشويق والإثارة، بجانب الإطار الاجتماعى، ويتم عرضه في 35 حلقة.

"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.

أخبار تهمك

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ ساعة و 23 دقيقة

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على بديل حمدي فتحي والسولية أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ 34 دقيقة

حقيقة رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك بعد إصابته

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مستقبل "أجاي" مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:50 م

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

10:05 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

01:40 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه