محافظة بني سويف: مد فترة قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بأنه قد تقرر مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح إلى شهر إضافي لتنتهي في 30 نوفمبر الشهر القادم، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وفي استجابة لمطالب المواطنين حتى يتمكن الراغبون من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها،موجها باستمرار توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم الطلبات، مشيرا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع "بما فيها أيام العطلات وعلى فترتين" لتلقى طلبات المواطنين ودفع رسوم الجدية، مع الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج 3 لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.

وأشار المحافظ إلى أن الفترة الماضية قد شهدت إقبالًا من المواطنين على تقديم الطلبات، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لوعي المواطنين بالمحافظة بأهمية تقنين أوضاعهم بجانب التيسرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي وأيضا تخفيض قيم التصالح مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن، لافتًا، إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون "حتى أمس الأربعاء" قد وصل إلى 105 ألف و946 طلبًا وذلك على مستوى كافة المراكز والمدن.

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