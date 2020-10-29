"الصحة" تطلق ماراثون جري بمحافظتي القاهرة والإسكندرية

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تطلق وزارة الصحة والسكان، غدًا الجمعة الموافق ٣٠ أكتوبر - الساعة ٧ صباحًا ماراثون للجري بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي.



واضافت الوزارة، ستنتظركم الوحدة الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الكشف المبكر على سرطان الثدي والأمراض المزمنة وتلقي العلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية، في اماكن التجمع الآتية:



أماكن التجمع:



محافظة القاهرة: أمام حديقة المسلة بالزمالك



محافظة الإسكندرية: من أول كوبري ستانلي



كما يمكنكم المشاركة في الماراثون بتسجيل بياناتكم من خلال موقع 100مليون صحة.. https:bit.ly31BLp4s





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99174 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها، و6234 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ

