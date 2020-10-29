موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار أمام الطلائع

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

 

حذر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق الأحمر من الاستهتار في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

 

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الحيش بعد غد السبت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وعلى الرغم من عدم أهمية اللقاء بالنسبة للأهلي بعد حسم لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020 إلا أن موسيماني شدد على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

 

كما أكد موسيماني على لاعبي الفريق الأحمر ببذل أقصى جهد في الملعب، وتقديم عرض قوي خاصة لأنها المباراة التي سيتم فيها تتويج الأهلي بلقب الدوري عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية.

 

وطلب موسيماني من لاعبيه بضرورة إظهار شخصية الفريق الأحمر في المباراة رغم أنها ستشهد إشراك عددًا من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق الأحمر.

 

الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ يوم

الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك بعد إصابته

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يدخل السباق مع الإسماعيلى وإنبي لخطف هداف الدوري الكونغولي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على بديل حمدي فتحي والسولية أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 13 ساعة

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحسم مستقبل "أجاي" مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

منذ 35 دقيقة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:50 م

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

10:05 ص

عاجل.. هجوم ثان في فرنسا

01:40 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه