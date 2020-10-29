موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار أمام الطلائع

حذر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق الأحمر من الاستهتار في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الحيش بعد غد السبت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وعلى الرغم من عدم أهمية اللقاء بالنسبة للأهلي بعد حسم لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020 إلا أن موسيماني شدد على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

كما أكد موسيماني على لاعبي الفريق الأحمر ببذل أقصى جهد في الملعب، وتقديم عرض قوي خاصة لأنها المباراة التي سيتم فيها تتويج الأهلي بلقب الدوري عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وطلب موسيماني من لاعبيه بضرورة إظهار شخصية الفريق الأحمر في المباراة رغم أنها ستشهد إشراك عددًا من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق الأحمر.

الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.



