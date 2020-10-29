مكافحة المخدرات تداهم مصنع حشيش في القاهرة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتصنيع وتجهيز مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار.





ووردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار، ويتخذ من الشقة سكنه وكرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته أدوات التصنيع (مكبس هيدروليكى حديدى - ميزان حساس- خلاط كهربائى - نشابة خشبية – قفازات)، (كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام - كمية من مادة تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2،135 كيلو جرام - كمية من البودر المخدر تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام).





كما تم 2 هاتف محمول - مبلغ مالى - سيارة ملك المتهم، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الحشيش وترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



