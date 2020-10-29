آخرها تونس.. أبرز الدول التي أعادت حظر التجوال بسبب كورونا

بالتزامن مع تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بعض الدول، عادت القرارات والإجراءات الاحترازية من جديد، كفرض حظر تجوال ليلي وتعليق المدارس.





ويرصد "الفجر"، أبرز الدول التي أعادت فرض حظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





تونس





أعلنت تونس، فرض حظر تجوال ليلي في كافة أنحاء البلاد، وتعليق الدروس، كما فرضت قيودًا على حركة التنقل بين الولايات، للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا.





وأعلنت الحكومة عن حزمة من القرارات عقب اجتماع شمل وزراء وأعضاء لجنة مكافحة كورونا، في ظل الزيادة السريعة في عدد المصابين والوفيات جراء الفيروس.





وقررت الحكومة تعليق الدروس في المدارس حتى يوم الثامن من نوفمبر، وإيقاف الدروس الحضورية في الجامعات لمدة أسبوعين، ومنع كافة التظاهرات، بدءا من يوم غد الجمعة وحتى 15 نوفمبر.





فرنسا





لم تكن تونس وحدها التي فرضت حظر التجوال، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيتم غلق الجامعات والاقتصار على التعليم عن بعد والإبقاء على المدارس والثانويات مفتوحة بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا.





وتابع ماكرون، "قررت فرض حجر شامل على كامل الأراضي الفرنسية ابتداء من يوم الجمعة مع بعض الشروط"، مؤكدًا أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون أسوأ من الأولى.





وأوضح أن جميع المناطق في حالة تأهب قصوى بسبب انتشار وباء كورونا، وتسجيل أكثر من 36 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.





الأردن





كما فرضت الحكومة الأردنية، حظر تجوال شامل لمدة يومين (الجمعة والسبت) من كل أسبوع في محاولة منها للحد من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.





وشددت على أن قوات الجيش ستنتشر في جميع مدن المملكة لضمان الالتزام بتنفيذ الحظر. وتشهد البلاد ارتفاعا قياسيا في أعداد الوفيات والإصابات ما حدا بوزير الصحة سعد جابر إلى القول إن البيانات توضح أننا في وضع خطير.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



