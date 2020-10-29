عمرو دياب يطرح "الجو جميل" عبر "أنغامي"

Advertisements



طرح الهضبة عمرو دياب، منذ قليل أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان"الجو جميل" وذلك عبر تطبيق الموسيقى"أنغامي" ومن المؤكد أنه سيتم طرحها عقب ساعات قليلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



الأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.



وتصدر البرومو وقت طرحه قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه.



وكان الهضبة قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة " أهي أهي" والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.



وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب.







