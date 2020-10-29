القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنه تعرضه لإصابات طفيفة، حسبما ذكر التليفزيون السعودي.

وفي سياق آخر، ذكرت الشرطة الفرنسية، أن مهاجمًا يحمل سكينا " قطع رأس امرأة وقتل اثنين آخرين في هجوم عند كنيسة بمدينة نيس الفرنسية.

وشهدت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، جريمة قتل مدرس وقطع رأسه قرب المدرسة الواقعة في بلدية كونفلان-سان-أونورين بشمالي باريس، بعد أن عرض (المدرس) على التلاميذ رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس مقرر حول حرية التعبير.

وقُتل منفذ الجريمة برصاص الشرطة في الموقع، وهو شاب من أصول شيشانية ولد في روسيا، وأكدت مصادر أنه صرخ "الله أكبر" وهدد بمهاجمة عناصر الأمن.