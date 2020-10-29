مدرسة تقيم صلاة الظهر جماعة احتفالا بالمولد النبوي (صور)

قررت مدرسة فيوتشر فرع الرحاب الاحتفال بمولد النبوي الشريف علي طريقتها الخاصة، حيث أقاموا صلاة الظهر جماعة في المدرسة.





وقالت شيرين رأفت أحد أولياء الامور أنهم يحاولون الاستمرار علي هذا الأمر طوال أيام الدراسة الباقية أن يتم صلاة الظهر جماعة في المدرسة.





وأضافت قائلة خلال تصريحات خاصة إلى موقع الفجر: تم مراعاة اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية بالاضافة إلى أن كل طالب قام باحضار سجادة الصلاة الخاصة به بالإضافة إلى البنات قاموا باحضار الإسدال الخاص بهم وتم تعقيم المكان جيدا قبل الصلاة وبعدها.



